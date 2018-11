Météo JTWC : Comme prévu, Alcide commence à s'essoufler

Le cyclone tropical # ALCIDE # 03S commence à montrer des signes patents d'affaiblissement.L'oeil est à présent mal défini et n'est visible qu'épisodiquement sur les animations satellite en infra-rouge. La convection est moins bien organisée.Comme prévu, le cyclone a ralenti et devrait ne se déplacer que très lentement ces quatre prochains jours en faisant probablement une boucle.Restant quasiment sur place il va refroidir les eaux sur lesquelles il évolue (dont la couche chaude est déjà mince en profondeur car nous ne sommes qu'au début de la saison chaude). De plus les conditions en altitude (au dessus du système) se détériorent.Comme le système est de taille modeste il pourrait s'affaiblir plus rapidement que ne l'anticipe la dernière prévision de 16h du Joint Typhoon Warning Center.A 18H30 le cyclone était positionné par rapport aux localités suivantes:DIEGO SUAREZ 470km Est/Nord-EstANTALAHA 4700km Nord-EstTOAMASINA 795km Nord-EstPORT LOUIS 970km Nord/Nord-OuestSAINT DENIS 980km Nord/Nord-OuestAUCUN danger pour les Mascareignes.Pour les côtes Nord-Est et Est de Madagascar: attention à la houle mais pas de danger direct.Prochain point demain vendredi vers 08H30.