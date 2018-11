Météo JTWC Alcide décline et la dépression tropicale 04S en bordure de notre zone

Le second système se trouve en bordure est de notre zone tout proche de 90°est. Autrefois référencé comme 93S INVEST par la Navy quand il était une zone suspecte

il a été numéroté dans la journée TC 04S par le JTWC car il a atteint l'intensité estimée de dépression tropicale. Il s'agit du 4è système de la présente saison des cyclones de l'hémisphère sud.

A 19H la la dépression tropicale #04S était positionnée par rapport aux localités suivantes:

RODRIGUES 3670km Nord Est

PORT LOUIS 4310km Nord Est

SAINT DENIS 4570km Nord Est



Les modèles n'anticipent pas pour le moment une intensification franche de ce système, au mieux tempête tropicale modérée voire un peu plus.

Ils sont dispersés quant à la prévision de trajectoire. La prévision actuelle du JTWC anticipe une période de très lent déplacement pendant 48H avant un déplacement un peu plus franc vers le sud est donc à l'est de 90°E.

L'intérêt avec ce système sera d'observer qui de Jakarta(Indonésie) ou de Vacoas(Maurice) le mommera s'il atteint le stade de tempête tropicale modérée.

Evoluant très loin des Mascareignes il ne représente évidemment aucun danger.