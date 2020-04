Météo France suit une dépression tropicale sur le Sud Ouest de l'océan indien

➡️ Météo France émet depuis ce matin des bulletins réguliers concernant la Dépression Tropicale N12 référencée 93S par la Navy.Ce système évolue en bordure Est du bassin du Sud Ouest de l'océan indien à plus de 3000km de la Réunion. Ce système originaire de la région australienne du Sud-Est indien évolue à présent sur le bassin du Sud-Ouest indien.Il a été impacté par des vents défavorables en altitude mais le Centre Spécialisé cyclone de la Réunion estime qu'il existe une petite fenêtre favorable de 24 à 36heures au cours de laquelle cette dépression pourrait atteindre le stade de Tempête Tropicale Modérée et être baptisée.➡️ Nous suivrons ce système de fin de saison et ce même s'il ne représentera aucun danger pour les terres habitées de notre bassin.➡️ D'autre partune faible zone de basses pressions mal définie évolue actuellement loin au Sud-Ouest de Diégo Garcia proche 9°Sud et de 65°Est. Météo France estime qu'en seconde partie de semaine les conditions pourraient devenir temporairement plus favorables à l'intensification.➡️ Prochaine publication dans 24 heures ou avant si nécessaire.➡️