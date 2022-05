A la Une . Météo France prévoit un rafraîchissement des températures et un renforcement de l'alizé

Si la région nord de La Réunion a conservé des températures au-dessus de la normale de saison ces dernières 24 heures, le rafraichissement des températures est attendu pour les heures qui viennent. Par LG - Publié le Samedi 28 Mai 2022 à 17:52

Un faible front froid est passé sur La Réunion en fin de nuit de vendredi à samedi, avant de se disloquer en progressant vers Maurice, signale Météo France océan Indien.



Après son passage, l'alizé de sud-est se renforce (rafales de 60 à 70 km/h observées sur les côtes exposées) et apporte un temps relativement humide dans le Sud avec quelques averses ainsi qu'un rafraîchissement des températures, en baisse d'1 à 3°C par rapport à vendredi après-midi sur la moitié sud (maxi de 25°C au Baril, 16°C à la Plaine des Cafres).



La partie nord a toutefois gardé des températures au-dessus des normales ce samedi (30°C au Port, 29°C à Gillot) mais la baisse s'y fera aussi sentir à partir de la nuit prochaine et en journée de dimanche.



Pour la nuit à venir, les températures seront fraîches dans les hauts déventés comme au Maïdo ou à la Plaines des Chicots avec 4 à 5°C attendus. Sur le littoral, elles oscilleront entre 17 et 21°C.