Météo [Météo France] menace cyclonique potentielle pour Mayotte, Comores et Nord Mada en fin de semaine

Dépression tropicale N2 ➡️ Le Centre Spécialisé Cyclone de la Réunion ( CMRS) a mis à jour le suivi des systèmes N2 et N3 à 04heures ce jeudi 05 Décembre 2019.



➡️ La perturbation tropicale N2 (TC 02S pour la Navy) : la prévision de trajectoire concernant ce système reste stable.

En revanche le potentiel d'intensification apparait dorénavant plus important et le système actuellement analysé en dépression tropicale pourrait atteindre le stade de cyclone tropical dans 3 jours.

La trajectoire prévue représente une menace potentielle pour le Nord de la Grande Ile, les Comores dont Mayotte.

Météo France invite les populations concernées à suivre l'évolution de ce système avec attention.



➡️ De son côté le système N3 ( TC 03S pour la Navy) est toujours analysé en dépression tropicale. Le système pourrait bénéficier d'une courte fenêtre d'intensification ces prochaines 36heures avant de rencontrer des conditions défavorables. Il évolue loin des terres.



➡️ Le suivi des systèmes cycloniques sera actualisé en fin de matinée.

Dépression tropicale N3

