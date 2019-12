A la Une .. [Météo France] la perturbation tropicale N4(96S) se rapproche de la zone Maurice/Rodrigues et s'intensifie graduellement

Perturbation tropicale N4(96S). Cliquez pour animer.



➡️ Le système pourrait lentement s'intensifier ces deux prochains jours pour atteindre le stade du baptême avec le prénom de CALVINIA.

Il pourrait transiter lundi en fin de journée à l'Est Sud-Est de Maurice à une distance qui reste à préciser.



➡️ A 16heures cet après-midi la perturbation était centrée à quelques 655km au Nord-Est de Port-Louis, à 550km au Nord Nord-Ouest de Port-Mathurin ou encore à 850km au Nord-Est de Saint-Denis/Réunion en déplacement Sud Sud-Est à 19km/h.





➡️ Rodrigues qui se trouvera au Sud-Est du système pourra aussi être intéressée par la partie pluvieuse du phénomène.



A Maurice le temps devrait commencer à se détériorer la nuit prochaine avec des passages d'averses plus fréquents. Les vents vont commencer à se renforcer dès dimanche.

La Réunion restera en périphérie du système sur la base de la prévision actuelle.



➡️ Les modèles ne sont pas tous unanimes sur la trajectoire possible mais surtout quant au potentiel d'intensification.

Je ferai un nouveau point ce soir avec de nouvelles données et d'autres cartes. ➡️ Le Centre Spécialisé Cyclone de la Réunion ( CMRS) a mis à jour le suivi de la perturbation tropicale N4 (96S) sur la base de l'analyse du Samedi 28 Décembre 2019 à 16heures.➡️ Le système pourrait lentement s'intensifier ces deux prochains jours pour atteindre le stade du baptême avec le prénom de CALVINIA.Il pourrait transiter lundi en fin de journée à l'Est Sud-Est de Maurice à une distance qui reste à préciser.➡️ A 16heures cet après-midi la perturbation était centrée à quelques 655km au Nord-Est de Port-Louis, à 550km au Nord Nord-Ouest de Port-Mathurin ou encore à 850km au Nord-Est de Saint-Denis/Réunion en déplacement Sud Sud-Est à 19km/h.➡️qui se trouvera au Sud-Est du système pourra aussi être intéressée par la partie pluvieuse du phénomène.le temps devrait commencer à se détériorer la nuit prochaine avec des passages d'averses plus fréquents. Les vents vont commencer à se renforcer dès dimanche.La Réunion restera en périphérie du système sur la base de la prévision actuelle.➡️ Les modèles ne sont pas tous unanimes sur la trajectoire possible mais surtout quant au potentiel d'intensification.Je ferai un nouveau point ce soir avec de nouvelles données et d'autres cartes.

Prévisions de trajectoire et d'intensité du CMRS de la Réunion.

PATRICK HOAREAU Lu 1351 fois







Dans la même rubrique : < > Les restes de corps retrouvés dans le requin seraient ceux du kayakiste Des robots de cuisine collecteurs de données personnelles