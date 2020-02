[Météo France] la dépression résiduelle FRANCISCO va transiter au Nord de Maurice et de la Réunion mardi soir et mercredi matin



Animation 15h: la circulation cyclonique résiduelle est bien visible mais on ne voit pas sur cette animation de nuages actifs( jaune et rouge). De façon temporaire la convection pourrait reprendre près du petit centre notamment la nuit. Le système se déplacera vers le Nord-Ouest puis l'Ouest au cours des prochaines 48heures et passera au Nord des Iles Soeurs.



➡️ Dans son bulletin



➡️ Le risque de formation d'une tempête tropicale modérée est faible à partir de vendredi sur l'Est du bassin du Sud-Ouest Indien très loin des Mascareignes.



➡️ D'autre part la dépression résiduelle FRANCISCO va transiter au Nord de Maurice mardi soir et au Nord de la Réunion Mercredi matin. La masse d'air sèche ne devrait pas permettre au système de se régénérer. Son passage sur notre zone immédiate provoquera un temps venteux et légèrement perturbé sur les Iles Soeurs.

A la fin de la semaine il devrait se combler sur la côte orientale de la Grande Ile.



➡️ Dépression résiduelle FRANCISCO :

Position à 14h locale : 21.8°S / 62.5°E

Vent Max 10mn : 45km/h localement 55km/h dans le demi-cercle Sud.

Fortes rafales.

Pression minimale : 1002 hPa

Déplacement : Ouest-Nord-Ouest à 26 km/h



➡️ Des publications sont publiées régulièrement sur Zinfos974Météo. ➡️ Dans son bulletin ZCIT( zone de convergence intertropicale) de ce lundi 10 Février Météo France précise que:➡️Le risque de formation d'une tempête tropicale modérée est faible à partir de vendredi sur l'Est du bassin du Sud-Ouest Indien très loin des Mascareignes.➡️ D'autre partva transiter au Nord de Maurice mardi soir et au Nord de la Réunion Mercredi matin. La masse d'air sèche ne devrait pas permettre au système de se régénérer. Son passage sur notre zone immédiate provoquera un temps venteux et légèrement perturbé sur les Iles Soeurs.A la fin de la semaine il devrait se combler sur la côte orientale de la Grande Ile.➡️➡️