La grande Une

Météo-France fait le point sur son nouveau système de vigilance

Depuis juillet 2022, l’organisme de prévision météorologique a fait évoluer son système de vigilance. Désormais, un nouveau seuil, l’alerte jaune, a été mis en place pour prévenir les Réunionnais d’un possible risque en cas d’activité en montagne ou en mer. Désormais, comme les alertes cycloniques, les vigilances forte houle, vent, pluie et orage sont déclinées en quatre couleurs : vert, jaune, orange et rouge.

Par La rédaction - Publié le Jeudi 19 Janvier 2023 à 14:54