Météo France émet une vigilance vents forts

Après avoir levé les vigilances fortes pluies et vagues submersion dans la matinée, Météo France émet une vigilance vents forts avec des rafales pouvant atteindre 100 km/h. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Samedi 5 Février 2022 à 09:12

Le bulletin :



Malgré l'éloignement du cyclone tropical intense BATSIRAI de la Réunion, le vent continue de souffler fort principalement dans les hauts. En effet, des rafales supérieures à 100 km/h sont attendues sur la région du Maïdo, de la Plaine des Cafres ou Cilaos notamment. Ce vent se maintient la journée, avant de commencer à mollir en début de soirée.



Pour information, on a relevé à 08h00 locales ce matin des valeurs de 99 km/h à Cilaos, 100 km/h à la Plaine des Cafres.



Ce bulletin sera réactualisé vers 17h00 locales.



Gaëtan Dumuids