A la Une . Météo France annonce la levée des vigilances liées à Batsirai

Météo France annonce la levée de la vigilance fortes pluies/orages à 9h et celle vagues-submersionce à 11h ce samedi. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Samedi 5 Février 2022 à 08:09

Le bulletin de vigilance fortes pluies:



Le Cyclone Tropical Intense Batsirai continue de s'éloigner de notre île par l'Ouest-Nord-Ouest. Même si des pluies persistent sur les hauteurs du département au cours de la journée, le seuil de fortes précipitations ne devrait plus être atteint. Ceci est donc le dernier bulletin pour cet épisode.

La vigilance sera donc levée à 09h00.





Le bulletin de vigilance vagues-submersion:



Avec l'éloignement du Cyclone Tropical intense BATSIRAI vers l'Ouest-Nord-Ouest de la Réunion, la houle de Nord-Ouest, générée par le système, atteint encore 3 mètres 50 en hauteur moyenne. Cette dernière déferle de la Pointe du Gouffre à la Pointe au Sel. Elle s'amortit rapidement au cous de l'après midi.

En conséquence, la vigilance Vagues Submersion n'a plus lieu d'être maintenue. Elle sera levée vers 11h00 locales.

Ce bulletin sera donc le dernier pour ce système.



