A la Une . [Météo France] Vigilance orages en cours sur le Nord et le Nord-Ouest depuis 6h50

Animation 7h15: des nuages actifs et des orages circulent juste au Nord de la Réunion. Cliquez sur l'image si nécessaire.

➡️ Dans son bulletin du matin de ce mercredi 12 Février



➡️" Vigilance Orages en cours sur les régions Nord et Nord-Ouest de la Réunion.



La dépression résiduelle FRANCISCO continue de circuler au Nord de l'île en se déplaçant vers l'Ouest et s'accompagne de pluie localement orageuses et de vent. Retour à un temps plus calme en fin de journée.





La Dépression résiduelle Francisco passe en ce moment au Nord des côtes Réunionnaises.



Une Vigilances Orages est en cours pour les zones Nord et Nord-Ouest de la Réunion.



Des averses régulières et localement orageuses sont donc à prévoir ce matin surtout sur la moitié Nord de l'île. A l'inverse le Sud retrouve un temps moins perturbé avec un ciel moins chargé sur Saint-Pierre et ceci au prix de bonnes rafales de vent 70 à 80 km/h. Mais les plus fortes valeurs sont attendues vers Saint-Joseph avec des pointes entre 80 et 90 km/h.



Avant de s'éloigner, le minimum dépressionnaire nous donne des cumuls pluvieux intéressants sur les pentes de l'Est, mais rien de prodigieux pour la saison. Il faudra attendre jeudi pour des cieux plus favorables.



Côté températures, elles repartent à la hausse sur les plages de l'ouest.



Dans l'Ouest, le changement concerne surtout le vent puisque la côte Ouest est désormais abritée, alors que la route du littoral est balayée par quelques bourrasques à 70 km/h.



L'état de la mer est directement corrélé à la force du vent, c'est à dire que l'océan redevient praticable dans l'Ouest. Ailleurs, en particulier sur le littoral Es la mer reste agitée à forte."



Carte de 07heures.



Orages détectés à 6h25.

7h: cumuls de pluie des 3 dernières heures dans les stations de Météo France.

Orage détecté près de Saint Pierre à 7h37.







