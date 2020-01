La grande Une [Météo France] Vigilance Fortes Pluies maintenue pour quasiment toute l'île



Vigilance Fortes Pluies





Nord : Saint-Denis, Sainte-Marie



Fortes pluies

Valable à compter du mardi 21/01/2020 à 07h30 locales.





A l'arrière du front orageux qui a concerné l'île cette nuit, une nouvelle ligne pluvio-orageuse est attendue en cours de matinée. Des averses, localement orageuses se produiront encore sur les zones Ouest, Sud, Nord et Est avec des cumuls localement importants ainsi que de fortes rafales sous grains.



Voici quelques relevées pluviométriques sur 12 heures:

- 48 mm Pointe-du-Gouffre.

- 50 mm Etang-St-Leu.

- 57 mm à Vue-Belle-Les-Hauts.





Prochain bulletin mardi 21/01/2020 à 13h00 locales.





Ouest : Saint-Leu, Trois Bassins, Saint-Paul, Le Port, La Possession



Fortes pluies

Valable à compter du mardi 21/01/2020 à 07h30 locales.





A l'arrière du front orageux qui a concerné l'île cette nuit, une nouvelle ligne pluvio-orageuse est attendue en cours de matinée. Des averses, localement orageuses se produiront encore sur les zones Ouest, Sud, Nord et Est avec des cumuls localement importants ainsi que de fortes rafales sous grains.



Voici quelques relevées pluviométriques sur 12 heures:

- 48 mm Pointe-du-Gouffre.

- 50 mm Etang-St-Leu.

- 57 mm à Vue-Belle-Les-Hauts.





Prochain bulletin mardi 21/01/2020 à 13h00 locales.







Sud : Petite-Ile, Saint-Pierre, Le Tampon, L'Entre-Deux, Saint-Louis, Cilaos, L'Etang-Salé, Les Avirons



Fortes pluies

Valable à compter du mardi 21/01/2020 à 07h30 locales.





A l'arrière du front orageux qui a concerné l'île cette nuit, une nouvelle ligne pluvio-orageuse est attendue en cours de matinée. Des averses, localement orageuses se produiront encore sur les zones Ouest, Sud, Nord et Est avec des cumuls localement importants ainsi que de fortes rafales sous grains.



Voici quelques relevées pluviométriques sur 12 heures:

- 48 mm Pointe-du-Gouffre.

- 50 mm Etang-St-Leu.

- 57 mm à Vue-Belle-Les-Hauts.





Prochain bulletin mardi 21/01/2020 à 13h00 locales.





Est : Sainte-Suzanne, Saint-André, Salazie, Bras Panon, Saint-Benoît, Plaine des Palmistes, Sainte-Rose



Fortes pluies

Valable à compter du mardi 21/01/2020 à 07h30 locales.





A l'arrière du front orageux qui a concerné l'île cette nuit, une nouvelle ligne pluvio-orageuse est attendue en cours de matinée. Des averses, localement orageuses se produiront encore sur les zones Ouest, Sud, Nord et Est avec des cumuls localement importants ainsi que de fortes rafales sous grains.



Voici quelques relevées pluviométriques sur 12 heures:

- 48 mm Pointe-du-Gouffre.

- 50 mm Etang-St-Leu.

- 57 mm à Vue-Belle-Les-Hauts.





Prochain bulletin mardi 21/01/2020 à 13h00 locales.



➡️ Nous suivons cette situation de très près à Zinfos974.



Météo974

M974World

Zinfos974Météo

