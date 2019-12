[Météo France] Vigilance Forte Houle émise à partir de 4heures samedi matin pour les côtes Sud et Ouest

➡️le soleil matinal s'affirme sans retenue. Les nuages sont peu nombreux sur l'île.En cours de matinée le ciel des pentes commence à s'assombrir progressivement.➡️le gris plus foncé peut précipiter vers les plaines et la région du volcan, et localement Colimaçons, le Tampon ,les hauts du Sud sauvage. Les nuages avancent vers le littoral Sud où ils peuvent finir par mouiller par places.De larges éclaircies persistent sur le littoral Ouest et Nord et même vers Saint Benoît et Sainte Rose.est faible en général mais prend une composante Nord sur l'Ouest et l'Est.🌊 La houle de l'ordre de 4m sur les côtes Sud et Ouest commence à s'amortir graduellement l'après-midi.Les températures restent majoritairement supérieures aux normales pour un début Décembre. Voir détails ci-dessous.➡️➡️05h30 le 07 --18h48 le 07🧳 La pression atmosphérique à 17h00 à Gillot :