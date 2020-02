A la Une . [Météo France] Une tempête tropicale probable au Nord-Est de Rodrigues, pas d'impact direct prévu pour les Mascareignes

14h: animation satellite centrée sur la zone: plusieurs zones d'activité détectées dont celle au Nord Nord-Ouest de Rodrigues. Cliquez sur l'image si nécessaire pour l'animer.

➡️ Dans son bulletin ZCIT( zone de convergence intertropicale) de ce lundi 03 Février



➡️ Le risque de formation d'une tempête tropicale modérée est élevé dans les prochaines 48heures au Nord-Est de Rodrigues.



➡️ L'environnement est favorable dans un premier temps. Le système devrait s'intensifier en se déplaçant sur une trajectoire moyenne du Sud-Est .

Ensuite il pourrait rencontrer des conditions moins favorables, être cisaillé par les vents en altitude alors que les résidus seraient repris par les alizés et repoussés vers l'Ouest ou le Nord-Ouest.



➡️ A l'heure actuelle pas de risque direct anticipé pour les Mascareignes.



La zone référencée comme 90S par la Navy a une forte probabilité de se développer en tempête tropicale modérée dans les 2 jours selon Météo France.

