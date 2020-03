[Météo France] Une dépression tropicale devrait transiter au Nord-Ouest des Mascareignes d'ici la fin de la semaine prochaine



Animation satellite de 9h à 14h centrée sur notre zone. Activité relativement marquée au Nord des Mascareignes sous surveillance. Les nuages les plus actifs dont les sommets sont les plus froids sont en vert et rouge.





" A partir de mercredi, le risque de formation d'une tempête tropicale modérée devient faible au Nord-Ouest des Mascareignes. "



➡️ Les conditions pourraient devenir plus favorables pour que la circulation dépressionnaire dans la zone de Tromelin s'organise en milieu de semaine prochaine. Toutefois précise Météo France les vents en altitude ( cisaillement vertical) devraient limiter le potentiel d'intensification alors que le système devrait se diriger vers Madagascar.



Un système au stade de perturbation ou de dépression tropicale pourrait donc transiter au Nord-Ouest des Mascareignes en fin de semaine prochaine anticipe Météo France.



