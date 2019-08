Météo France : Un plaisantin remplit le pluviomètre du Brûlé et fait croire à une averse

Météo France a enregistré 27,4mm de précipitations entre 11h et 12h ce dimanche sur le secteur du Brûlé- Val Fleuri. De telles précipitations correspondent en temps normal à une averse bien marquée, indique Météo France sur sa page Facebook.



Mais en cette saison, avec une couverture nuageuse modeste, et sur un seul endroit de l’île, cette mesure a éveillé les soupçons des scientifiques. Ces derniers suspectent un plaisantin d’avoir rempli le pluviomètre du Brûlé.



"Fort heureusement, tout comme pour les prévisions fournies par les modèles, les services de Météo-France ont un œil critique. La détection de telles erreurs en saison humide est toutefois bien plus délicate."