[Météo France/US Navy] Risque en hausse de formation d'une tempête en fin de semaine sur le Sud-Ouest Indien

"Au cours des 5 prochains jours, le risque de développement d'une tempête tropicale modérée

devient faible à partir de Jeudi puis modéré à partir de Samedi"

➡️ Dans son bulletin ZCIT( zone de convergence intertropicale) de ce lundi 30 Mars Météo France précise que:loin au Nord-Est des Mascareignes.➡️ Les conditions devraient devenir favorables à la cyclogenèse en fin de semaine.➡️ Les premières tendances indiquent une évolution à l'écart des Mascareignes de l'éventuelle future tempête tropicale.➡️ De son côté la zone suspecte référencée 99S par la NAVY US est proche de la limite orientale du bassin du Sud-Ouest Indien. Ce système pourrait se développer une fois qu'il aura atteint les latitudes plus basses sur des eaux plus fraîches. Son développement ne serait donc pas d'origine tropicale et se ferait sur le Sud-Est Indien.➡️ Prochaine publication dans 24 heures.➡️