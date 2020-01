La grande Une [Météo France] Système numéro 6, la future tempête prévue au Nord de la Réunion vendredi soir

Météosat haute résolution à 15h45: le système s'organise progressivement à proximité des côtes orientales malgaches.



➡️ A 16heures le système était positionné juste au large des côtes Est de Madagascar en déplacement prévu Est Sud-Est ces prochaines 48heures. Le système pourrait s'intensifier en dépression tropicale la nuit prochaine puis en tempête tropicale modérée demain après-midi.

Il se rapprochera rapidement de la zone Réunion/Maurice.



➡️ Dans la logique de cette prévision une détérioration des conditions est envisagée pour la Réunion vendredi et samedi. La Réunion en pré-alerte cyclonique

Météo France a d'ailleurs précisé dans un communiqué spécial que le système transitant au Nord de la Réunion en fin de journée de vendredi va générer un nouvel épisode pluvieux.



" Les nouveaux cumuls de pluie générés, survenant sur des sols déjà saturés, risquent d'occasionner des réactions importantes en termes de ruissellement et de crues des ravines."

" Une dégradation pluvieuse est donc attendue pour la fin de nuit de jeudi à vendredi. Dans un premier temps les régions les plus concernées seront celles de la moitié nord du département. Après une accalmie temporaire en cours de journée, une nouvelle dégradation marquée est envisagée pour la fin de journée, sur l'ensemble de l'île.

Les pluies s'attarderont ensuite jusqu'en journée de samedi dans la région Sud, qui sera donc probablement le secteur de l'île où les conséquences pluvieuses seront les plus fortement ressenties, compte tenu de l'état de saturation des sols consécutif à l'épisode pluvieux de mercredi"



