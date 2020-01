[Météo France] Système numéro 6: la dépression tropicale prévue au Nord de la Réunion vendredi après midi

➡️ Le Centre Spécialisé Cyclone de la Réunion ( CMRS) a mis à jour à 10heures ce jeudi ses prévisions de trajectoire et d'intensité concernant le système N6 actuellement sur Madagascar.➡️ Le système est positionné à 865km à l'Ouest Nord Ouest de la Réunion en déplacement Est Sud Est à 24km/h.➡️ Dans la logique de cette prévision une détérioration des conditions est envisagée pour la Réunion vendredi et samedi. L'intensité des pluies et des vents sera dépendante de la position exacte du phénomène par rapport à la Réunion et de son intensité.Pour le moment la prévision anticipe une intensité de dépression tropicale voire de tempête tropicale modérée.➡️ On y revient plus longuement en fin d'après-midi.➡️ Pour rappel la Réunion est en pré-alerte cyclonique jaune depuis 10 heures ce jeudi matin.