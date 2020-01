[Météo France] Système numéro 6: La dépression prévue dans la zone des Iles Soeurs vendredi soir

➡️ Le Centre Spécialisé Cyclone de la Réunion ( CMRS) a rendu publique sa première carte de prévisions concernantqui évolue actuellement sur le canal de Mozambique et qui inflige un temps très perturbé à tout l'Ouest de Madagascar et plus particulièrement à la région de Majunga.➡️ce système devrait traverser la Grande Ile la nuit prochaine et ressortir demain en soirée sur l'océan indien à l'Est de Madagascar.Ensuite tout en se creusant lentement le système est prévu se déplacer en direction générale de la Réunion et de Maurice.➡️ Des incertitudes persistent quant au potentiel d'intensification du système.➡️ Dans la logique de cette prévision une détérioration des conditions est envisagée pour la Réunion en cours de nuit de jeudi à vendredi. Mais la confiance dans la prévision augmentera à partir de demain.