A la Une . [Météo France] Retour d'un temps plus calme sur l'ensemble de la Réunion en fin de journée

Animation 10h: la circulation résiduelle de FRANCISCO est bien visible au Nord-Ouest de la Réunion. Cliquez sur l'image si nécessaire.



➡️" Vigilance Orages en cours sur les régions Nord et Nord-Ouest de la Réunion jusqu'à midi.



" Bulletin Réunion JOURNEE DU MERCREDI 12 La dépression résiduelle FRANCISCO se situe dans le Nord-Ouest de l'île et se déplaçe vers l'Ouest. Toujours des averses localement orageuses et du vent , retour à un temps plus calme en fin de journée.



La Dépression résiduelle Francisco continue de s'évacuer dans le Nord-Ouest des côtes Réunionnaises.



Des averses assez régulières et localement orageuses se produisent encore en cette fin de matinée dans l'intérieur surtout sur les hauteurs de l'Est. Il a été déjà relevé en 12h (entre 22h le 11/2 et 10h le 12/2) : 233mm à Bellecombe, 81mm à Takamaka, 54mm à la Plaine des Fougères, 49mm au Baril, 37mm à Petite Ile et 13mm au Gol.



A l'inverse dans l'Ouest et le Sud-Ouest, le temps est moins perturbé avec un ciel moins chargé et ceci au prix de bonnes rafales de vent 70 à 80 km/h vers Saint-Pierre. Mais les rafales les plus fortes dans ce flux de secteur Est sont observées sur le relief, 84km/h à Bellecombes, 81km/h au Maïdo et 65km/h à La Plaine des Cafres.



Ce vent de secteur Est est aussi bien présent au Nord et au Sud de l'île avec 73km/h à Gillot et 62km/h à Pierrefonds.



Dans l'Ouest, le changement concerne surtout le vent puisque la côte Ouest est désormais abritée.



Il faudra attendre jeudi pour des cieux plus favorable.



L'état de la mer est directement corrélé à la force du vent, c'est à dire que l'océan redevient praticable dans l'Ouest. Ailleurs, en particulier sur le littoral Es la mer reste agitée à forte.



Côté températures, elles repartent à la hausse sur les plages de l'ouest."



Carte de 11h25heures ce mercredi. Vigilances valables jusqu'à midi.



Cumuls de pluie à 10heures sur une durée de 24heures rapportés par les stations de Météo France.



Météosat à 11heures. Le système résiduel FRANCISCO est bien visible au Nord-Ouest des îles soeurs.







