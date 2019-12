[Météo France] Prévision de trajectoire pour la possible future tempête tropicale

➡️ Depuis quelques jours une pré-cyclogenèse est suivie au Nord Nord-Est de Madagascar.Le Centre Spécialisé de la Réunion a établi une carte de prévisions de trajectoire et d'intensité en fonction des analyses actuelles.Le système pourrait s'approcher des côtes Nord-Est de Mada ce weekend au stade de forte tempête tropicale.➡️ Ces prévisions sont plus ou moins en accord avec les simulations de quelques modèles ci-dessous.➡️ On refait un point demain.