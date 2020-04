[Météo France/Navy US] : La zone perturbée 11(91S) s'intensifie ces prochains jours loin des Mascareignes



Animation satellite de 9h à 14h centrée sur notre zone. La Zone Perturbée 11(91S) s'organise progressivement au Sud-Ouest de Diégo Garcia.



"Au cours des 5 prochains jours, le risque de développement d'une tempête tropicale modérée au sud de Diego-Garcia devient très important à partir de demain soir".



➡️ Zone Perturbée 11-20192020 : (référencée comme 91S par la Navy US)

Position à 14h : 11.4S/68.9E soit à 1770km au Nord-Est de la Réunion et à 1100km au Nord-Est de Rodrigues.

Déplacement : Est-Sud-Est 5kt

Pression centrale : 1002 hPa



➡️ Les tendances des modèles sont concordantes. Ce système devrait rester éloigné des Mascareignes comme le montre la carte émise par Météo France.



➡️ Prochaine publication dans 24 heures.



Carte Météo France de 16 heures de ce mercredi 01 Avril 2020.



Carte émise par la Navy US ce matin à 10h. Le risque de voir 91S se développer (vents soutenus d'au moins 35noeuds ) dans les 24heures est à présent jugé élevé. Deux autres zones suspectes sont suivies près de l'Australie dont l'une, 90P, pourrait se développer ces prochains jours et se rapporcher de la zone Vanuatu/Nouvelle Calédonie.