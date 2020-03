A la Une .. [Météo France] Mardi 22h: conditions cycloniques relevées à Rodrigues avec le passage de HEROLD au Sud-Ouest

Le cyclone HEROLD caputué par le satellite Windsat à 18h14. L'oeil encore formé dans les basses couches de l'atmophère est au Sud Ouest de Rodrigues et loin à l'Est de Maurice et de la Réunion. ➡️ Le Centre Spécialisé Cyclone de la Réunion a mis à jour à 22heures ce mardi sa carte de prévisions de trajectoire et d'intensité HEROLD(22S).

A 22 heures HEROLD(22S) était analysé au stade Cyclone Tropical .



Il n'y a pas d'alerte en cours à La Réunion, et aucune menace cyclonique n'est envisagée pour les prochaines 72 heures.



Nature du système dépressionnaire tropical présent sur le Sud-Ouest de l'Océan Indien.

CYCLONE TROPICAL numéro 10 (HEROLD)

Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer: 120 km/h.

Rafales maximales estimées sur mer: 165 km/h.

Pression estimée au centre: 975 hPa.

Position le 17 mars à 22 heures locales: 20.9 Sud / 63.5 Est.

Distance des côtes réunionnaises: 790 km au secteur: EST

Déplacement: EST-SUD-EST, à 33 km/h.

Voici les intensités et positions prévues de ce système dépressionnaire au cours des prochains jours:

TEMPETE TROPICALE MODEREE, Centre positionné le 18/03 à 22h locales, par 23.5 Sud / 67.9 Est.

DEPRESSION POST-TROPICALE, Centre positionné le 19/03 à 22h locales, par 25.3 Sud / 70.7 Est.



➡️ Alors que les pluies cycloniques l'ont évitée l'île Rodrigues enregistre néanmoins des vents violents en rafales.

Des rafales atteignant 130km/h à l'aéroport de Plaine Corail sont rapportées par la météo mauricienne.

L'île est donc placée en alerte cyclonique 4, la maximale.

Le temps devrait rester très venteux toute la nuit avant une amélioration sensible demain.



➡️ On fera un nouveau point demain.



Prévisions de trajectoire et d'intensité émises par Météo France à 22heures ce mardi 17 Mars 2020.



La circulation cyclonique caputurée à 20h10 au Sud-Ouest de Rodrigues. Satellite indien Oscat.

