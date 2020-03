A la Une . [Météo France] Lundi 10h: le cyclone HEROLD à 605km au Nord Nord-Ouest de la Réunion

Animation satellite(10h15). Zoom sur le centre du système qui présente un oeil mal défini et qui affiche quelques signes d'intensification depuis peu. Le Centre Spécialisé Cyclone de la Réunion a mis à jour à 10heures ce lundi sa carte de prévisions de trajectoire et d'intensité HEROLD(22S).



A 10 heures HEROLD(22S) était analysé au stade Cyclone Tropical:

CYCLONE TROPICAL numéro 10 (HEROLD)

Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer: 120 km/h.

Rafales maximales estimées sur mer: 165 km/h.

Pression estimée au centre: 972 hPa.

Position le 16 mars à 10 heures locales: 15.6 Sud / 54.1 Est.

Distance des côtes réunionnaises: 605 km au secteur: NORD-NORD-OUEST

Déplacement: EST-SUD-EST, à 15 km/h.

Voici les intensités et positions prévues de ce système dépressionnaire au cours des prochains jours:

CYCLONE TROPICAL, Centre positionné le 17/03 à 10h locales, par 18.9 Sud / 60.0 Est.

FORTE TEMPETE TROPICALE, Centre positionné le 18/03 à 10h locales, par 22.4 Sud / 65.1 Est.

DEPRESSION POST-TROPICALE, Centre positionné le 19/03 à 10h locales, par 24.9 Sud / 68.6 Est.

DEPRESSION POST-TROPICALE, Centre positionné le 20/03 à 10h locales, par 29.0 Sud / 72.0 Est.



➡️ Probablement suffisamment impacté par son inertie au large de Madagascar le cyclone n'a pas réussi à profiter des conditions favorables pour s'intensifier comme les modèles l'avaient pourtant anticipé.

La prévision du CMRS ne le classe plus en Cyclone Intense. A noter toutefois que le cyclone affiche quelques signes d'intensification possible sur les images satellite récentes.



➡️ Compte tenu de l'intensité et de la trajectoire prévues à l'heure actuelle il est évident que les habitants des Mascareignes au premier rang desquels ceux de MAURICE et de RODRIGUES doivent se tenir informés de l'évolution de HEROLD.

Maurice et Rodrigues sont placées en alerte cyclonique 1.



➡️ Prochain bulletin lundi à 17h.



➡️ Des publications sont publiées régulièrement sur Zinfos974Météo.

https://www.meteo974.re/(en anglais)

Prévisions de trajectoire et d'intensité émises par Météo France à 10heures ce lundi 16 Mars 2020.



Simulation du modèle HWRF comparée à la prévision de la Navy(01heure) en rouge. A CONSIDÉRER AVEC LE RECUL NÉCÉSSAIRE.



Le cyclone capturé ce matin par un satellite de la défense US. Image micro-ondes. L'oeil qui avait disparu sur les images satellites classiques était encore bien visible.



Fauchée du satellite SMAP à 6h13 ce matin qui a lu des vents de l'intensité de Forte Tempête. PATRICK HOAREAU Lu 1978 fois







