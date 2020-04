[Météo France] Les tendances du temps pour la Réunion d'Avril à l'hiver austral

➡️a mis en ligne ses tendances saisonnières pour les 5 prochains mois. ➡️: "Pour les deux trimestres à venir, Mai-Juin-Juillet et Juin-Juillet-Août, le scénario privilégié est celui d’une situation pluviométrique proche de la normale sur le pourtour ouest, nord et est de l’île (avec une incertitude plus grande sur le nord durant le premier trimestre), tandis qu’une situation plus humide devrait être observée sur les hauts ainsi que sur une large partie sud"➡️: Les températures moyennes présentent toujours une anomalie positive, mais moins forte que pour les trimestres précédents avec des écarts de l’ordre de +0,3°C à +0,5°C "➡️ Épisodes neigeux sur les plus hauts sommets ? Du givre au Maïdo comme ce matin de Juillet de l'année dernière? Questions intéressantes mais je ne m'avancerai pas. Aimez-vous aussi les nuits fraîches?➡️