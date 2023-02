A la Une . Météo-France : "Le cyclone Freddy est passé en coup de vent !"

Comme prévu par les prévisionnistes de Météo-France, le passage au large de l’île de Freddy n’aura finalement pas beaucoup impacté l’île. La houle et des rafales à plus de 100km/h ont cependant témoigné de la puissance du phénomène, qui se dirige désormais tout droit vers Madagascar. Par La rédaction - Publié le Mardi 21 Février 2023 à 12:06





Les précipitations n’ont pas été très importantes, comme le relève Météo-France, mais des rafales à plus de 100 km/h ont été enregistrées à Gillot et au Port. La houle a également touché les côtes de l’île, avec des creux à plus de 410 mètres localement.



Philippe Caroff, responsable du service prévision cyclone à Météo-France, revient sur le phénomène et l’impact qu’il a eu sur l’île.













