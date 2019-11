Météo France: La vigilance fortes pluies étendue au Nord et à l'Ouest

Météo France indique qu'à l'avant d'une limite frontale, le département demeure dans un environnement humide et instable. Les averses observées en cours de journée sur la région Est se maintiennent cet après-midi, entrecoupées d'accalmies un peu plus durables en fin de journée.



Toutefois, en cours de nuit, une activité pluvio-orageuse se remet en place à proximité de la Réunion et peut concerner les zones Nord, Ouest et Est dans un flux humide de Nord-Ouest.