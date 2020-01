A la Une .. [Météo France] La tempête tropicale DIANE à 450km de La Réunion , seul le nord de l'île à l'abri des fortes rafales

Météosat à 11h45.



Carte de 10heures ce jour. DIANE d'après les données de 10 heures ce samedi 25 Janvier.



➡️ Le système était positionné à 450 km à l'Est Nord Nord-Est de la Réunion en déplacement Est Sud-Est à une vitesse accélérée de 30km/h. Position le 25 janvier à 10 heures locales : 20.9 Sud / 60.2 Est.



➡️ La Réunion est en alerte orange depuis 22heures jeudi 23 Janvier.

Météo France précise ce midi :



Ce samedi à 10h,la Tempête Tropicale Diane se trouvait à 450 km à l'Est de l'île.

Elle impacte toujours les conditions météorologiques sur l'île.



Cet après midi, les périodes d'accalmie deviennent un peu plus nombreuses. Malgré tout, on s'attend encore à des précipitations parfois modérées à localement fortes sur le Sud de l'île , en particulier dans les hauts comme à la Plaine des Makes et Grand Coude.

L'amélioration se confirme sur le littoral de la moitié Nord et quelques éclaircies font leur apparition.



Les températures maximales atteignent les 28 à 31°C sur le littoral, 19°C au Volcan et 21 à 22°C dans les cirques.



Le long des côtes Ouest et Est, le vent de Sud souffle toujours vigoureusement avec des rafales pouvant encore dépasser localement les 100 km/h. Il en est de même sur les plus hauts sommets comme au Maïdo ou au volcan. Vers la Plaine des Cafres elles se limitent à 80 km/h.

Sur la région Nord, le vent reste faible.



La mer est forte à localement très forte de Boucan Canot à Saint Philippe en passant par Saint Leu. La houle de Nord se maintient entre 1m et 1m50 et une houle de secteur Sud de 2.50m à 3m déferle de la Pointe des Aigrettes à la Pointe de la Table.



➡️ Nous suivons cette situation de très près avec de nombreux bulletins et mises à jour disponibles sur Zinfos974 .



Météo974

M974World

Zinfos974Météo

Rafales dans les stations de Météo France à 11heures. Le Gros Piton Sainte Rose rapporte régulièrement des rafales supérieures à 110km/h. Les fortes rafales sont rentrées sur Saint Benoît et ça souffle bien dans l'Ouest notamment vers la Saline.







