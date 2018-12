[Météo France] La perturbation tropicale à 1330 km des côtes réunionnaises

À 16H00 locales ce mardi, la perturbation tropicale 05-20182019 était située à 1330 km au nord-nord-est de La Réunion (10.1 Sud / 61.1 Est), indique Météo France.



Son déplacement est toujours quasi-stationnaire.



Voici les intensités et positions prévues de ce système dépressionnaire au cours des prochains jours:



- TEMPETE TROPICALE MODEREE,

Centre positionné le 19/12 à 16h locales, par 11.6 Sud / 60.3 Est.



- FORTE TEMPETE TROPICALE,

Centre positionné le 20/12 à 16h locales, par 13.2 Sud / 58.8 Est.



- CYCLONE TROPICAL INTENSE,

Centre positionné le 21/12 à 16h locales, par 14.7 Sud / 57.7 Est.



- CYCLONE TROPICAL INTENSE,

Centre positionné le 22/12 à 16h locales, par 17.0 Sud / 58.4 Est.



- CYCLONE TROPICAL,

Centre positionné le 23/12 à 16h locales, par 21.0 Sud / 60.0 Est.

-------------------------------------------------

Il n'y a pas d'alerte en cours à La Réunion, et aucune menace cyclonique n'est envisagée pour les prochaines 72 heures.



Attention: Les prévisions de trajectoire et d'intensité précédentes sont à considérer avec la plus grande prudence compte tenu de leur incertitude. Elles ne concernent que la position du centre du phénomène, sans considération sur son extension.