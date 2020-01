A la Une . [Météo France] La dépression tropicale N°6 est à 225km de La Réunion à 13h

Météosat à 12H30. Le coeur du système est au Nord-Ouest, une bande active s'approche de Maurice par l'Ouest.



➡️ Le système était positionné à 225km à l'Ouest Nord Ouest de la Réunion en déplacement Est Sud Est à une vitesse indéterminée pour l'instant. Position le 24 janvier à 13 heures locales : 19.0 Sud / 54.4 Est.



➡️ Dans la logique de cette prévision, une détérioration des conditions est envisagée pour la Réunion ce jour et demain samedi . La Réunion est en alerte orange depuis 22heures jeudi 23 Janvier.

Météo France a d'ailleurs précisé dans un communiqué spécial émis à 12h14 ce vendredi:



"La dépression tropicale n°06 était centrée à 10h locales ce vendredi 24 janvier par 18 degrés 8 Sud et 53 degrés 3 Est, soit à 315 km au nord-ouest de La Réunion. Elle se déplace rapidement (28 km/h) sur une trajectoire atypique en direction de l'est-sud-est. Elle va transiter d'ici la fin de journée au nord de l'île, son centre passant au plus près en soirée à plus de 120 km au large, avant de se diriger vers l'île Maurice, qu'elle devrait toucher en milieu de nuit.



Il n'y a pas de risque de conditions de vents cycloniques, le système étant prévu demeurer à un stade d'intensité faible à modérée (et passant qui plus est au large). Le météore va, en outre, passer à une distance suffisante pour que son influence pluvieuse soit également atténuée pour le département. Un passage ne serait-ce qu'une trentaine de kilomètres plus au sud aurait de fait significativement accru les conséquences pluvieuses sur l'île.

Une bande de pluies est ainsi demeurée quasi stationnaire juste au large de la côte nord de l'île ce matin, au lieu d'affecter directement le département, qui a du coup bénéficié d'une pause durable des termes de précipitations, après les premières pluies matinales.Compte tenu de la distance de passage au plus près envisagée, le département ne sera également pas touché pas le coeur du météore, quand celui-ci va transiter au large cette après-midi. L'île va donc rester en périphérie des masses nuageuses les plus actives.

Et c'est, paradoxalement, quand le météore commencera de s'éloigner de nos côtes, que les pluies les plus importantes risquent de venir concerner l'île et plus particulièrement la région Sud à Sud-Ouest. Avec la bascule des vents au secteur sud en fin de journée, l'humidité et les nuages vont,en effet, venir se bloquer sur le relief de la partie sud de l'île, entraînant des précipitations tenaces dans les Hauts et qui s'attarderont une bonne partie de la journée de ce samedi de Saint-Philippe jusqu'à Saint-Leu, produisant, par accumulation, des cumuls de pluies pouvant dépasser les 200 mm sur les hauteurs (du Sud Sauvage en particulier).



Ces nouveaux cumuls de pluie générés, survenant sur des sols déjà saturés après l'épisode pluvieux de mercredi, risquent d'occasionner des réactions significatives en termes de ruissellement et de crues dans les ravines.S'agissant des vents, les conséquences du passage de ce système dépressionnaire seront beaucoup plus limitées.

Mais il faut cependant s'attendre à un renforcement des vents en fin de journée, avec des vents de sud qui pénétreront assez brusquement dans l'Ouest, sur le flanc est du volcan (secteur de Bois Blanc en particulier), ainsi que sur les Plaines. Des rafales maximales approchant les 100 km/h sont envisagées dans les sites les plus exposés.

Enfin, il faut signaler la persistance d'une houle de nord-nord-ouest, déferlant sur le littoral nord plus particulièrement et impactant les voies côté mer de la route en corniche. Cette houle s'amortira assez rapidement la nuit prochaine.

Cet épisode pluvieux sera le dernier de la série, avec un retour au calme (qui devrait être durable) pour la fin du week-end."



➡️ Nous suivons cette situation de très près avec de nombreux bulletins et mises à jour disponibles sur Zinfos974 .



