[Météo France] La Réunion en vigilance Orages

Orages Valable pour ce Samedi 07 Mars 2020 à partir de 06h30 locales.

L'île de la Réunion reste dans une atmosphère chaude, humide et instable. Ces conditions sont propices à des pluies et averses parfois soutenues et localement orageuses durant cette matinée. Aucune région n'est à l'abri de ces orages.



Ce bulletin sera réactualisé ce Samedi vers 12h00 locales.



Prudence sur les routes.



