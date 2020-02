[Météo France/JTWC] le point sur la dépression tropicale N8(13S) à 4heures ce matin

➡️ La perturbation tropicale N8(90S) a atteint hier soir l'intensité estimée de dépression tropicale. Elle a été numérotée 13S par le Joint Typhoon Warning Center(JTWC) étant le 13ième système cyclonique de l'Hémisphère Sud pour cette saison. En moyenne 27 systèmes sont numérotés sur le Sud Indien et le Sud Pacifique réunis chaque saison.



➡️ Le CMRS/Météo France et le JTWC anticipent une intensification limitée au stade de tempête tropicale modérée ce mercredi loin des Mascareignes. Si tel est le cas le système sera alors nommé FRANCISCO par la météo mauricienne.

A 04heures ce matin la dépression était positionnée à 1330km à l'Est Nord-Est des côtes réunionnaises en déplacement Sud-Est à la vitesse de 20km/h.



➡️ L'environnement est favorable sur une période courte de 24heures pour que la dépression s'intensifie un peu. Au delà le système devrait être impacté par des vents défavorables en altitude et devrait s'affaiblir. Les modèles montrent que le système résiduel pourrait se rapprocher de Rodrigues dans 3 à 4 jours ne représentant plus une menace cyclonique compte tenu de sa faible intensité alors.



➡️ Nous suivons cette situation de près.