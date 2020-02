[Météo France/JTWC] la perturbation tropicale 9/94S sera la prochaine tempête tropicale loin des Mascareignes

Maximum Winds: 30 kt ( 55 km/h)

Gusts: 40 kt ( 75km/h)

Minimum Central Pressure: 1003 mb/hpa

➡️ a émis sa première carte de prévisions de trajectoire et d'intensité concernant la perturbation N9. L'agence anticipe le stade de tempête tropicale modérée (TTM) d'ici 24heures.Lorsque le stade de TTM sera atteint le système sera prénommé GABEKILE par la météo mauricienne.➡️ Le Joint Typhoon Warning Center/Hawaii avait émis en début d'après-midi une alerte de formation cyclonique qui analysait le risque d'intensification en dépression tropicale comme élevé dans les 24heures. Lorsque ce stade sera atteint le système devrait être numéroté TC 16S par la Navy, soit le 16ième système de la saison 2019/2020 sur le Sud Indien et Sud Pacifique confondus.➡️ Certains modèles suggèrent que ce système pourrait disposer d'un assez bon potentiel d'intensification. Toutefois il devrait évoluer loin des Mascareignes.➡️ Position et intensité estimées par le JTWC à 18h temps universel, 22heures/Mascareignes:Location: 15.3°S 74.9°E➡️