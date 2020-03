[Météo France/JTWC] Risque faible de formation d'une tempête tropicale à partir de jeudi au Nord-Ouest des Mascareignes

➡️ Dans son bulletin ZCIT( zone de convergence intertropicale) de ce lundi 02 Mars Météo France précise que:"A partir de Jeudi, le risque de formation d'une tempête tropicale modérée devient faible au Nord-Ouest des Mascareignes."➡️ La zone de basses pressions référencée 91S par la Navy a présenté une signature satellite relativement impressionnante en fin de nuit qui est souvent favorable à la convection.Mais les satellites Ascat qui lisent la vitesse et la distribution de vents indiquent que le système est encore faible et mal organisé ( distribution inégale des vents).➡️ Demain les conditions ne devraient pas favoriser la cyclogenèse et le système devrait dériver vers l'Ouest Nord-Ouest s'approchant des côtes malgaches.En fin de semaine certains modèles simulent le creusement du système à proximité des côtes de Madagascar mais l'échéance est encore lointaine et la fiabilité des modèles à cette échéance reste suspecte.➡️ Prochaine publication dans 24heures.➡️