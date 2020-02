[Météo France/JTWC] 16S baptisé Gabekile par la météo mauricienne et Francisco toujours près des côtes malgaches

"

➡️ a émis sa seconde carte de prévisions de trajectoire et d'intensité concernant le système cyclonique N9/16S qui vient d'être nommépar la météo mauricienne ayant atteint l'intensité estimée de tempête tropicale modérée.➡️ Le Joint Typhoon Warning Center/Hawaii avait émis quant à lui ses prévisions à 04heures ce matin ➡️ Certains modèles suggèrent que ce système pourrait disposer d'un assez bon potentiel d'intensification. Toutefois il devrait évoluer loin des Mascareignes.➡️" Bulletin du 15 février à 10H30 locales:Il n'y a pas d'alerte en cours à La Réunion, et aucune menace cyclonique n'est envisagée pour les prochaines 72 heures.**************************************************TEMPETE TROPICALE MODEREE numéro 9 (GABEKILE)Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer: 75 km/h.Rafales maximales estimées sur mer: 100 km/h.Pression estimée au centre: 994 hPa.Position le 15 février à 10 heures locales: 16.4 Sud / 74.7 Est.Distance des côtes réunionnaises: 2050 km au secteur: ESTDéplacement: SUD, à 9 km/h.Voici les intensités et positions prévues de ce système dépressionnaire au cours des prochains jours:TEMPETE TROPICALE MODEREE, Centre positionné le 16/02 à 10h locales, par 19.1 Sud / 74.9 Est.TEMPETE TROPICALE MODEREE, Centre positionné le 17/02 à 10h locales, par 20.2 Sud / 74.3 Est.TEMPETE TROPICALE MODEREE, Centre positionné le 18/02 à 10h locales, par 19.7 Sud / 72.7 Est.DEPRESSION SE COMBLANT, Centre positionné le 19/02 à 10h locales, par 20.0 Sud / 70.2 Est.DEPRESSION SE COMBLANT, Centre positionné le 20/02 à 10h locales, par 23.2 Sud / 66.4 Est-------------------------------------------------TEMPETE TROPICALE MODEREE numéro 8 (FRANCISCO)Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer: 65 km/h.Rafales maximales estimées sur mer: 95 km/h.Pression estimée au centre: 997 hPa.Position le 15 février à 10 heures locales: 19.9 Sud / 48.9 Est.Distance des côtes réunionnaises: 670 km au secteur: OUESTDéplacement: OUEST-SUD-OUEST, à 7 km/h.Voici les intensités et positions prévues de ce système dépressionnaire au cours des prochains jours:DEPRESSION SUR TERRE, Centre positionné le 16/02 à 10h locales, par 19.6 Sud / 45.4 Est.-------------------------------------------------➡️