La grande Une [Météo France] HEROLD proche du stade de forte tempête tropicale

Animation satellite. HAROLD s'intensifie au large de Madagascar à environ 80km de la ville de Antalaha. Les nuages les plus actifs sont en vert et rouge.

➡️ Le Centre Spécialisé Cyclone de la Réunion a mis à jour à 04 heures ce matin sa carte de prévisions de trajectoire et d'intensité pour la Tempête tropicale HEROLD(22S).



A 04heures ce matin HEROLD était analysé au stade Tempête Modérée à la limite de la Forte tempête :

TEMPETE TROPICALE MODEREE HEROLD.

Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer: 85 km/h.

Rafales maximales estimées sur mer: 120 km/h.

Pression estimée au centre: 994 hPa.

Position le 14 mars à 04 heures locales Réunion: 15.0 Sud / 51.0 Est.

Distance des côtes réunionnaises: 795 km au secteur: NORD-OUEST

Distance de Mayotte: 680 km au secteur: EST-SUD-EST

Déplacement: OUEST, à 6 km/h



➡️ Les modèles s'accordent sur une intensification significative de ce système au cours des 3 prochains jours jusqu'au stade de Cyclone Tropical Intense actuellement anticipé dans 60heures .

Le système se trouverait alors au Nord des Iles Soeurs.



➡️ Compte tenu de l'intensité et de la trajectoire prévues à l'heure actuelle il est évident que les habitants des Mascareignes au premier rang desquels ceux de MAURICE et de RODRIGUES doivent se tenir informés de l'évolution de HEROLD au cours du weekend.



➡️ Prochain bulletin vers 11heures.



➡️ Des publications sont publiées régulièrement sur Zinfos974Météo.

https://www.meteo974.re/

Prévisions de trajectoire et d'intensité émises par Météo France à 04heures ce samedi 14 Mars 2020.



Simulations du modèle GFS à 22heures vendredi soir. A CONSIDÉRER AVEC LE RECUL NÉCÉSSAIRE.



Carte du modèle européen pour ce samedi en début de matinée.