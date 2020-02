[Météo France] FRANCISCO mal organisé à 1750km à l'Est de la Réunion ce jeudi à 10heures



09h: animation satellite sur le Sud Indien. Sur la gauche FRANCISCO(13S) et sur la droite 14S qui sera nommé dans la journée et qui menacera les côtes de l'Australie Occidentale demain et samedi.

➡️ Le CMRS/Météo France a mis à jour le suivi FRANCISCO( 13S) sur la base de l'analyse de 10heures de ce jeudi 06 Février 2020.



➡️ Le système est encore analysé avec des rafales proches de 100km/h ce qui théoriquement le classerait comme une tempête tropicale modérée. Cependant les analyses des satellites ASCAT ont montré que FRANCISCO est mal organisé et que son centre est très mal défini. Le CMRS l'a donc déclassé en zone perturbée à 4 heures ce matin.



➡️ Bulletin du 06 février à 10H08 locales Réunion:

ZONE PERTURBEE FRANCISCO.

Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer: 65 km/h.

Rafales maximales estimées sur mer: 95 km/h.

Pression estimée au centre: 998 hPa.

Position le 06 février à 10 heures locales Réunion: 18.9 Sud / 72.4 Est.

Distance des côtes réunionnaises: 1750 km au secteur: EST

Distance de Mayotte: 2990 km au secteur: EST-SUD-EST

Déplacement: SUD, à 4 km/h



➡️ Nous suivons le système avec des mises à jour régulières de Météo France et du Joint Typhoon Warning Center.



Trajectoire et intensité prévues: carte de 10heures .