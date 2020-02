A la Une ... [Météo France] FRANCISCO à nouveau dépression tropicale près de Mada, risque important d'une nouvelle tempête la semaine prochaine

Animation 15h: FRANCISCO affecte déjà la région de Toamasina(Tamatave). Cliquez sur l'image si nécessaire.



➡️ La dépression résiduelle FRANCISCO a retrouvé un nouveau souffle. Au cours de la nuit une forte poussée de convection a été observée sur l''ensemble de la circulation. Les satellites Ascat confirment que le stade de dépression tropicale est à nouveau atteint.

" A partir de ce soir, avec le rapprochement puis l'atterrissage de FRANCISCO, les régions côtières au Sud de Tamatave vont être affectées par une activité pluvio-orageuse intense et durable. Les cumuls prévus sur les 5 prochains jours atteignent 250mm et dépassent 300mm localement. Les régions intérieures, et notamment Tananarive, devraient être concernées dans une moindre mesure avec des cumuls prévus vers 100mm sur l'épisode.En début de semaine prochaine, une circulation résiduelle pourrait ressortir en mer sur le Canal du Mozambique.

L'environnement est cependant très défavorable à une réintensification avec notamment un fort cisaillement de Nord-Ouest.

Le risque que FRANCISCO atteigne de nouveau le stade de tempête tropicale modérée avant son atterrissage est faible."



➡️ Dépression Tropicale FRANCISCO :

Position à 0900UTC : 17.9°S / 50.4°E

Vent Max 10mn : 55 km/h dans le demi-cercle Ouest.

Fortes rafales.

Pression minimale : 1004 hPa

Déplacement : Ouest-Nord-Ouest à 15km/h



➡️ D'autre part comme le montre la carte jointe l e risque de formation d'une tempête tropicale modérée au centre du bassin devient modéré à partir de Samedi puis important à partir de Lundi.

"Une seconde zone suspecte est située dans le Talweg de Mousson mais en dehors de notre zone de responsabilité. Elle devrait rentrer sur le bassin mais rencontrer des conditions défavorables. Elle est associée à un faible risque de cyclogenèse à partir de Lundi."



Carte de 16heures ce jeudi.

