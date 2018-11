A la Une . Météo France: Ex-Alcide continue de s'éloigner, Bouchra est désormais à 3930 km





Nature des systèmes dépressionnaires tropicaux présents sur le Sud-Ouest de l'Océan Indien:



TEMPETE TROPICALE MODEREE numéro 3 (BOUCHRA)

Pression estimée au centre: 994 HPA.

Position le 11 novembre à 10 heures locales: 5.7 Sud / 88.7 Est.

Distance des côtes réunionnaises : 3930 km au secteur: EST-NORD-EST.

Déplacement: OUEST-SUD-OUEST, à 7 km/h.



Voici les intensités et positions prévues de ce système dépressionnaire au cours des prochains jours: TEMPETE TROPICALE MODEREE, Centre positionné le 12/11 à 10h locales, par 5.6 Sud / 89.2 Est.

TEMPETE TROPICALE MODEREE, Centre positionné le 13/11 à 10h locales, par 6.3 Sud / 90.4 Est.

TEMPETE TROPICALE MODEREE, Centre positionné le 14/11 à 10h locales, par 7.3 Sud / 92.8 Est.

DEPRESSION TROPICALE, Centre positionné le 15/11 à 10h locales, par 8.8 Sud / 94.9 Est.

DEPRESSION TROPICALE, Centre positionné le 16/11 à 10h locales, par 10.9 Sud / 94.8 Est. DEPRESSION TROPICALE numéro 2 (EX-ALCIDE)

Pression estimée au centre: 1001 HPA.

Position le 11 novembre à 10 heures locales: 12.5 Sud / 52.2 Est.

Distance des côtes réunionnaises : 990 km au secteur: NORD-NORD-OUEST.

Déplacement: OUEST-NORD-OUEST, à 4 km/h.



Voici les intensités et positions prévues de ce système dépressionnaire au cours des prochains jours: DEPRESSION TROPICALE, Centre positionné le 12/11 à 10h locales, par 12.0 Sud / 51.8 Est.

DEPRESSION TROPICALE, Centre positionné le 13/11 à 10h locales, par 10.6 Sud / 51.0 Est.

DEPRESSION SE COMBLANT, Centre positionné le 14/11 à 10h locales, par 9.8 Sud / 49.5 Est.

DEPRESSION SE COMBLANT, Centre positionné le 15/11 à 10h locales, par 9.5 Sud / 47.2 Est. Il n'y a pas d'alerte en cours à La Réunion, et aucune menace cyclonique n'est envisagée pour les prochaines 72 heures.





