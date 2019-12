[Météo France] Duo cyclonique: Une dépression et une perturbation tropicales

➡️ Le Centre Spécialisé Cyclone de la Réunion ( CMRS) a mis à jour son suivi des systèmes N2 et N3.➡️(91S pour la Navy) est à présent analysée en perturbation tropicale. Elle pourrait atteindre le stade de tempête tropicale modérée demain et continuer à se rapprocher graduellement des côtes malgaches. Elle pourrait commencer à influencer directement le temps sur le Nord de la Grande Ile ce weekend alors que son intensité pourrait être celle d'une forte tempête.➡️ Comme je le précisais ce matin le système N3 ( 92S pour la Navy) de petit diamètre était susceptible de s'intensifier plus rapidement. C'est chose faite puisqu'il est classé au stade de dépression tropicale par le CMRS.Il pourrait atteindre le stade du baptême dans les prochaines 12heures. Son pic d'intensité au stade de forte tempête selon la prévision actuelle devrait être observé à l'écart des terres habitées. En fin d'échéance le système devrait rencontrer des conditions défavorables entrainant son comblement.➡️ Je vous propose un nouveau point en fin d'après-midi.