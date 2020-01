A la Une .. [Météo France] DIANE et ESAMI duo cyclonique loin au Sud-Est , soleil majoritaire ce matin après une nuit assez fraîche

La forte tempête tropicale DIANE et la tempête tropicale modérée ESAMI loin au Sud-Est des Mascareignes. Seulement 1000km séparent le centre des deux circulations. Notez que les vents restent forts à Rodrigues combinés à une mer très forte.



Carte de 04heures ce jour. DIANE(10S) d'après les données de 04 heures ce dimanche 26 Janvier.



➡️ Le système était positionné à 1015km à l'Est Sud-Est de la Réunion en déplacement Sud-Est à une vitesse accélérée de 33km/h. Position le 26 janvier à 04 heures locales : 23.0 Sud / 65.5 Est.



➡️ 1000km à l'Est Sud-EST ESAMI(11S) est analysé en tempête tropicale modérée. Les deux systèmes s'évacuent de concert vers les Sud-Est.



Nuit assez fraîche dans les hauts, soleil majoritaire ce matin

➡️ La nuit a été relativement fraîche dans les hauts . Les stations d'altitude comme celles du volcan et du Maïdo ont relevé des minimales autour de 7°.

➡️ Soleil tropical ce dimanche mais toujours ventilé sur la majeure partie du littoral. Seule la partie Nord de l'île est déventée.

🎏 Les rafales sont de l'ordre de 70km/h vers Piton Sainte Rose et 50/60km/h vers Saint Leu et la Saline.



Cet après-midi des nuages et des averses dans les hauts du Sud surtout.

Le soleil résiste sur le littoral à l'exception des côtes entre Saint Joseph et Sainte Rose où ça mouille encore.



🌊 Mer houleuse de Saint Leu à Sainte Rose. Température du lagon autour de 28°.



🌡️ Les températures maximales dépassent les 30° sur le littoral mais plafonnent sur la région du Sud sauvage.



Météo974

M974World

Zinfos974Météo

➡️ Le Centre Spécialisé Cyclone de la Réunion (CMRS/Météo France) a mis à jour ses prévisions de trajectoire et d'intensité concernant la tempête tropicale forted'après les données de 04 heures ce dimanche 26 Janvier.➡️ Le système était positionné à 1015km à l'Est Sud-Est de la Réunion en déplacement Sud-Est à une vitesse accélérée de 33km/h. Position le 26 janvier à 04 heures locales : 23.0 Sud / 65.5 Est.➡️ 1000km à l'Est Sud-ESTest analysé en tempête tropicale modérée. Les deux systèmes s'évacuent de concert vers les Sud-Est.➡️ La nuit a été relativement fraîche dans les hauts . Les stations d'altitude comme celles du volcan et du Maïdo ont relevé des minimales autour de 7°.➡️ Soleil tropical ce dimanche mais toujours ventilé sur la majeure partie du littoral. Seule la partie Nord de l'île est déventée.🎏 Les rafales sont de l'ordre de 70km/h vers Piton Sainte Rose et 50/60km/h vers Saint Leu et la Saline.houleuse de Saint Leu à Sainte Rose.Température du lagon autour de 28°.Les températures maximales dépassent les 30° sur le littoral mais plafonnent sur la région du Sud sauvage.

Satellite chinois FY2H. Les deux tempêtes sont précédées par un système frontal impressionnant qui s'étend jusqu'aux côtes australiennes.



Situation de surface ce matin. A peine 1000km de séparation entre les deux centres cycloniques. Les vents sont forts loin au Sud de nos îles entre l'anticyclone et les tempêtes. PATRICK HOAREAU Lu 1108 fois







Dans la même rubrique : < > Coronavirus: Un 3e cas confirmé en France Mort Eliana: La fillette a été tuée pendant sa sieste