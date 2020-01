A la Une . [Météo France] DIANE à 600km à 16heures, vents forts et pluies tenaces dans les hauts du Sud-Ouest, amélioration progressive

La tempête tropicale modérée DIANE(10S) capturée par Météosat à 16h15 ce matin. Convection active avec des sommets froids(rouge foncé).



Carte de 16heures ce jour. DIANE d'après les données de 16 heures ce samedi 25 Janvier.



➡️ Le système était positionné à 600 km à l'Est de la Réunion en déplacement Est Sud-Est à une vitesse de 30km/h. Position le 25 janvier à 16 heures locales : 21.5 Sud / 61.7 Est.



➡️ L'alerte orange a été levée

Météo France précise samedi à la mi-journée :



Date: 25/01/20 à 13:27 locales .

Objet : La tempête DIANE s'éloigne définitivement et l'on va vers la fin de l'épisode pluvieux à La Réunion. L'alerte orange a été levée en milieu de journée de ce samedi (passage en phase de sauvegarde).



Texte : La tempête tropicale modérée DIANE continue sa route vers l'Est et s'éloigne rapidement des côtes du département. A 10h locales elle était centrée par 20 degrés 9 Sud et 60 degrés 2 Est, soit à 450 km à l'Est de La Réunion. Si le coeur du météore n'a donc pas concerné le département et se trouve désormais bien loin, les masses nuageuses environnantes sont encore présentes dans notre secteur et maintiennent un temps bien nuageux sur l'île et encore pluvieux dans le Sud, où les nuages et l'humidité, portés par les vents de sud, viennent buter sur l'île et restent bloqués par le relief.



Comme annoncé hier, la nuit a été fortement arrosée sur les régions Sud et Sud-Ouest, avec des pluies tenaces et fortes dans les Hauts, produisant par accumulation des quantités de pluies conséquentes. Sur les dernières 24 heures on a ainsi allègrement dépassé les 400, voire 450 mm, dans les Hauts de Saint-Louis (459 mm aux Makes), à l'Entre-Deux (410 mm au Dimitile) ou dans le Sud sauvage (417 mm relevés à Grand Coude).



Ces pluies vont encore se prolonger en cette après-midi de samedi, mais iront en atténuation et le risque de fortes pluies sera bientôt terminé. Des pluies résiduelles s'attarderont en début de nuit avant de s'arrêter. Bien entendu, le temps que toute cette eau s'évacue, les conditions de circulation vont demeurer encore difficiles, avec des ravines toujours en crue et nombre de radiers submergés, sans compter avec le risque d'éboulis.



Mais l'on va donc bien vers la fin de l'épisode pluvieux, le plus important des trois qui ont concerné l'île cette semaine.



Et prioritairement la partie Sud de l'île, qui a été copieusement arrosée mercredi, puis depuis hier, avec, à l'arrivée, plus de 600 mm de pluies cumulées tombées sur les hauteurs.



S'agissant des vents, les conséquences du passage de ce système dépressionnaire DIANE auront été beaucoup plus limitées.Mais le renforcement des vents de sud attendu en soirée et début de nuit d'hier a bien eu lieu, avec des vents de sud soufflant assez fort dans l'Ouest et sur le flanc est du volcan (secteur de Bois Blanc en particulier). Une rafale maximale de 128 km/h a été relevée ce matin au Gros Piton Ste-Rose (site particulièrement exposé). Les vents vont maintenant diminuer, tout en restant soutenus dans ces secteurs cette après-midi. Cet épisode pluvieux était le dernier de la série, et la journée de dimanche va marquer le retour au calme (qui devrait être durable) et le retour du soleil sur la majeure partie de l'île.

Pour le début de semaine, c'est un temps plutôt sec et agréable qui va régner.



➡️ Nous suivons cette situation avec publications régulièrement mises à jour disponibles sur Zinfos974 .



Météo974

M974World

Zinfos974Météo ➡️ Le Centre Spécialisé Cyclone de la Réunion (CMRS/Météo France) a mis à jour ses prévisions de trajectoire et d'intensité concernant la tempête tropicale modéréed'après les données de 16 heures ce samedi 25 Janvier.➡️ Le système était positionné à 600 km à l'Est de la Réunion en déplacement Est Sud-Est à une vitesse de 30km/h. Position le 25 janvier à 16 heures locales : 21.5 Sud / 61.7 Est.➡️précise samedi à la mi-journée :➡️

Pluies des dernières 24heures dans les stations de Météo France: forts contrastes entre les cumuls importants du Sud sauvage(444 mm à Grand Coude) ou encore de Cilaos et ceux de la moité Nord notamment.



Analyse de la situation de surface cet après midi: la zone dépressionnaire qui a engendré les perturbations en chaîne dans la zone des Mascareignes se décale vers l'Est. Retour progressif à des conditions plus stables. PATRICK HOAREAU Lu 754 fois







Dans la même rubrique : < > Coronavirus: Un 3e cas confirmé en France Tempête Diane: La phase de sauvegarde levée