[Météo France] AMBALI première tempête tropicale baptisée de la saison

➡️ Le Centre Spécialisé Cyclone de la Réunion ( CMRS) a mis à jour le suivi des systèmes N2 et N3 qui lui vient d'être baptisé AMBALI par les services météos mauriciens.



➡️ La dépression tropicale N2 (TC 02S pour la Navy) : à 10heures la dépression était positionnée autour des points 6.7° Sud et 50.8°Est ce qui place le centre à quelques 910km au Nord-Est de Mamoudzou/Mayotte.

Le système se déplace lentement. Il pourrait atteindre le stade du baptême d'ici 24heures. Ensuite même si une incertitude persiste quant au potentiel réel d'intensification le stade de cyclone pourrait être atteint dans un peu moins de 72heures.

Les modèles sont en accord sur la trajectoire prévue qui reste une menace potentielle pour Mayotte et les Comores , le Nord-Ouest de Madagascar notamment.

Météo France rappelle que les populations concernées doivent suivre l'évolution de la situation avec attention.



➡️ De son côté le système N3 ( TC 03S pour la Navy) a atteint le stade de tempête tropicale modérée et a été baptisé AMBALI Bénéficiant de conditions temporairement favorables le système pourrait atteindre son pic d'intensité demain au niveau de la forte tempête tropicale. Mais subissant rapidement des conditions devenues défavorables en altitude il s'affaiblirait par la suite pour se combler loin des terres en fin de semaine.



➡️ Le suivi des systèmes cycloniques sera actualisé en fin d'après-midi.