[Météo France] 91S a de bonnes chances de s'intensifier en tempête tropicale d'ici deux jours

➡️ Comme indiqué dans le bulletin de ce matinla Zone Perturbée 91S montre de réelles velléités d'intensification depuis ces dernières 12 heures. La convection s'est nettement intensifiée et la présentation satellite de ce système n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était il y a 24heures.➡️a mise à jour sa carte "perspectives pour les prochains jours". Le système est à présent estimé avoir 30 à 60% de probabilité de s'intensifier en tempête tropicale modérée au cours des deux prochains jours.➡️ Les modèles s'accordent sur un déplacement progressif vers le Sud-Est en direction général de Rodrigues et sur un réel potentiel d'intensification de ce système.➡️ Prochaine publication cet après-midi.➡️