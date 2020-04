[Météo France] 2 zones dépressionnaires sous surveillance

➡️ Dans son bulletin ZCIT( zone de convergence intertropicale) de ce dimanche 12 Avril Météo France précise que:➡️ En effet la circulation à l'Est de 90°Est en zone australienne était positionnée ce matin vers 11°Sud et 92°Est.Cette circulation est référencée comme 93S par la Navy.En début de semaine prochaine le lent démarrage de la cyclogenèse pourrait être observé en bordure Est de notre bassin cyclonique comme l'indique la carte de Météo France ci-dessous.Ce système devrait rentrer sur la zone du Sud-Ouest Indien dans la journée de lundi.Nous suivrons donc cette possible formation même si localisée très loin des Mascareignes elle ne représentera aucun danger pour nos îles.➡️ De son côté le Joint Typhoon Warning Center a positionné 93S sur sa carte jointe plus bas et estime que le risque que les vents associés au système atteignent 35noeuds est encore faible pour les prochaines 24heures.➡️ D'autre part une autre zone de basses pressions évoluant à proximité de Diégo Garcia ( archipel des Chagos) et référencée comme 94S par la Navy est également sous surveillance. A propos de cette zone suspecte Météo France estime que :➡️ Prochaine publication dans 24 heures.➡️