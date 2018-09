A la Une . Météo: Forte houle australe dans le Sud Ouest





La houle va rendre les conditions de navigation difficiles aux abords des ports. Sous l'effet des vagues, le remplissage des lagons entraine la formation de forts courants, rendant la baignade dangereuse près des passes.



Ce train de houle australe est prévu s'amortir progressivement dès la matinée du mardi 25 septembre 2018. Ce bulletin sera réactualisé le lundi 24 septembre 2018 vers 07h30 locales.



Tenez-vous au courant de l'évolution de la situation météorologique en écoutant les informations diffusées dans les médias par Météo-France et les autorités.



Consigne générale: Circulez avec précaution en bord de mer, limitez votre vitesse sur les routes exposées à la houle.



Pour les plaisanciers et les professionnels de la mer: Ne prenez pas la mer.

Protégez les embarcations en les mettant à l'abri ou en les sortant de l'eau. Pour les baigneurs: Ne vous baignez pas.

Soyez Particulièrement vigilants, ne vous approchez pas du bord de l'eau et méfiez-vous des rouleaux.

Surveillez attentivement les enfants et bannissez les jeux de ballons à proximité de l'eau. Pour les habitations: Si vous habitez en bord de mer, protégez vos biens face à la montée des eaux.

Obturez les fenêtres de votre habitation placées face à la mer.

Bouchez les canalisations situées à l'intérieur de votre maison exposée à la houle.

