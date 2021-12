A la Une . Météo : Entre pluie et éclaircies

Averses et éclaircies sont au programme ce mercredi. Par N.P - Publié le Mercredi 29 Décembre 2021 à 06:11

Le bulletin de Météo France Réunion :



Les régions Est et Sud-Est de La Réunion sont en vigilance Fortes Pluies/Orages depuis 20 heures locales, ce mardi 28 décembre 2021.



Flux de secteur Est à Sud-Est modéré à assez fort. Aggravation pluvio-orageuse attendue en début de soirée sur l'Est et le Sud-Est.



En début de journée, les averses modérées de la nuit se poursuivent, des contreforts du volcan jusqu'aux hauteurs de l'Est et du Nord-Est, de Saint-Benoît au chef-lieu. Une lente amélioration se dessine en cours de matinée avec des précipitations qui deviennent moins marquées.



En revanche, le temps est plus agréable sur la façade Ouest, avec de belles éclaircies de Saint-Pierre à Saint-Paul. En fin de matinée, la couverture nuageuse gagne du terrain en s'étendant vers l'Ouest. Des averses se déclenchent alors, des hauts du Tampon au Tévelave jusqu'à Dos-d’âne, et se poursuivent l'après-midi de manière épisodique.



La bande côtière de Petite-Ile à Saint-Leu bénéficie de quelques éclaircies. Sur la façade au Vent, si les averses se font moins présentes l'après-midi dans les hauts du Nord-Est, elles continuent de sévir sur le massif du volcan. De fait, toute tentative d'approche de l'éruption ce mercredi n'est pas sans risque.



Le vent de Sud-Est souffle de 50 à 60 km/h en pointe, de Saint-Pierre à l'Etang Salé, et jusqu'à 55 km/h vers Saint-Denis. Les brises dominent de Saint-Gilles à la Pointe-des-Galets.

La mer est agitée au vent. La houle de Sud-Est comprise entre 1 mètre 50 et 2 mètres, déferle le long des côtes Sud et Est.