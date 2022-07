Météo : Encore du vent ce samedi

Situation générale Vent assez fort de secteur Sud Est le long des côtes et dans les hauts exposés.

Prévisions pour le samedi 09 juillet Au lever du jour, les nuages sont nombreux du Sud Sauvage à Sainte-Marie avec parfois quelques gouttes, puis les éclaircies s'installent. Ailleurs le ciel se montre clément.

L'après-midi, les nuages de pente concernent le relief de l'ouest puis avancent vers le rivage entre St-Paul et La Possession.

Dans les Cirques, les périodes ensoleillées se maintiennent, et plus globalement malgré le vent, le temps est correct en montagne.

Les températures maximales diffèrent peu des jours précédents entre 23 et 27°C.

Le vent de sud-est est soutenu et souffle en rafales de l'ordre de 70 km/h de Saint-Joseph à la Pointe des Aigrettes en passant par la Pointe au Sel et également entre Sainte Rose et Saint-Denis. Les plages sont donc impactées.

Dans les hauts et sur les crêtes exposées, les rafales sont comprises entre 60 et 80 km/h.

Seules les baies de St-Paul et de la Possession qui sont abritées, conservent une mer peu agitée, ailleurs elle est souvent forte. La houle d'alizé approche 2 mètres 50 en journée.