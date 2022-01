A la Une . Météo : Encore des averses ce lundi

Malgré quelques rayons de soleil ce matin, Météo France prévoit une couverture nuageuse qui apportera des averses dès cet après-midi. Par Sophie Fontaine - Publié le Lundi 17 Janvier 2022 à 06:00

Le bulletin de Météo France Réunion :



Persistance d'un flux de secteur Nord-Ouest modéré dans une masse d'air qui reste encore bien humide.



Notre île se réveille sous un ciel peu nuageux et le soleil fait de larges apparitions en ce début de journée. Au fil de la matinée, les nuages s’agglutinent sur la façade Nord et Nord-Ouest, en donnant des averses, notamment de Saint-Denis à Saint-Gilles. Partout, ailleurs, les éclaircies s'effacent et les cumulus prennent de l'ampleur. Cet après-midi, la couche nuageuse s'étale vers le sud en donnant encore quelques ondées sur les hauts de Saint-Leu, ainsi que sur le Tampon. Les plus hauts sommets, au-dessus de 2000 mètres d'altitude, profitent d'un temps sec et bien ensoleillé.



Les températures évoluent peu. Les maximales sont proches de 30 degrés sur Saint-Denis, 26 degrés à Cilaos et 18 degrés au Maïdo.

Le vent de secteur Nord à Nord-Ouest se renforce. Il faut craindre des rafales à 60 km/h le long de la côte Sud-Ouest, principalement entre Saint-Leu et Saint-Pierre et des pointes à 50 km/h le long de la côte Nord-Est, notamment entre Sainte-Suzanne et Sainte-Rose.

La mer est peu agitée sur la côte Nord, agitée sur la côte Sud.

